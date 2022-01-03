Помер ексначальник управління культури Миколаївської ОДА Михайло Димитров

Третього січня 2022 року помер кандидат філософських наук, професор Михайло Димитров. У різні роки чоловік обіймав посади начальника управління сім’ї та молоді, а також управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації. Помер Михайло Димитров у Миколаївській обласній лікарні.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Тарас Кремінь розповів, що про смерть Михайла Димитрова дізнавався від його доньки Катерини.

За словами Тараса Кременя, Михайло Димитров мав проблеми з серцем, пережив інсульт, що, можливо, й став причиною смерті.

Що відомо

З вересня 2007 року по червень 2010 року Михайло Димитров працював на посаді начальника управління культури Миколаївської облдержадміністрації.

З серпня 2013 року був деканом факультету культури та виховання Миколаївського національного аграрного університету.

З квітня 2015 року – начальник управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації.

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