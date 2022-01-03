На Івано-Франківщині у селі Водники Дубовецької територіальної громади місцеві майстрині вишили понад три сотні новорічних прикрас. Іграшками прикрасили ялинки, встановлені в храмі Вознесіння Христового села Водники.
Про це на своїй Facebook-сторінці розповіла одна з вишивальниць Уляна Вовчук.
Як ідеться в дописі, ідея вишитих новорічних кульок виникла під час великодніх свят. Тоді біля кожного храму старостинського округу встановили імпровізоване писанкове дерево.
Над святковим декором працювали 18 вишивальниць. Майстрині використовували як нитки, так і бісер.
"У середині листопада ми закупили потрібні матеріали та розпочали вишивати. Вечорами ми збиралися всі разом і оздоблювали іграшки сучасним декором", — йдеться у дописі.
На прикрасах майстрині вишивали переважно біблійні сюжети Різдва Христового та святкові мотиви.
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