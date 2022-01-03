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Від ангелів до шопки. Прикарпатські майстрині вишили понад три сотні ялинкових прикрас
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Від ангелів до шопки. Прикарпатські майстрині вишили понад три сотні ялинкових прикрас

Ірина Каразуб
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Від ангелів до шопки. Прикарпатські майстрині вишили понад три сотні ялинкових прикрас Фото: Facebook/Уляна Вовчук

На Івано-Франківщині у селі Водники Дубовецької територіальної громади місцеві майстрині вишили понад три сотні новорічних прикрас. Іграшками прикрасили ялинки, встановлені в храмі Вознесіння Христового села Водники.

Про це на своїй Facebook-сторінці розповіла одна з вишивальниць Уляна Вовчук.

вишилиииФото: Facebook/Уляна Вовчук

Одна з майстринь вишила церкву

Як ідеться в дописі, ідея вишитих новорічних кульок виникла під час великодніх свят. Тоді біля кожного храму старостинського округу встановили імпровізоване писанкове дерево.

вишилиииФото: Facebook/Уляна Вовчук

На цій ялинковій прикрасі майстриня вишила ангела зі сурмою

Над святковим декором працювали 18 вишивальниць. Майстрині використовували як нитки, так і бісер.

вишилиииФото: Facebook/Уляна Вовчук

18 вишивальниць оздоблювали ялинкові прикраси

"У середині листопада ми закупили потрібні матеріали та розпочали вишивати. Вечорами ми збиралися всі разом і оздоблювали іграшки сучасним декором", — йдеться у дописі.

вишилиииФото: Facebook/Уляна Вовчук

Ялинкову прикрасу оздобили вишивкою різдвяної свічки

На прикрасах майстрині вишивали переважно біблійні сюжети Різдва Христового та святкові мотиви.

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