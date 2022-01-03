Пориви вітру та опади. Якою буде погода в Одесі та області протягом тижня

Протягом тижня синоптики прогнозують пориви вітру до 15 м/с, інколи вони сягатимуть 18 м/с. Про таке повідомили на сайті Одеської міської ради з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Вночі з 3 по 4 січня по Одесі та області очікують дощі, температура повітря буде від 0 до 5°С тепла. Вдень 6-8°С. Вітер уночі північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15 м/с, вдень південно-західний, 5-10 м/с.

5-6 січня по місту та області опадів не очікують. Вітер буде південно-західний, 9-14 м/с, уночі місцями пориви 15-18 м/с. 6 січня змінить напрямок у сторону заходу з поривами у 9-14 м/с. Температура вночі 0-5 ° С тепла, вдень 7-12 ° С тепла.

7 січня синоптики опади не прогнозують, а ось 8 січня очікують невеликі опади. Температура: 7 січня вночі від 1°С до 4°С тепла, вдень 2-7 ° С тепла; 8 січня вночі від 3°С морозу до 2°С тепла, вдень 0-5°С тепла.

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