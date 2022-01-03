У Херсоні пункт обігріву для безхатьків облаштували в центрі "Надія"

Цієї зими у Херсоні безхатьки можуть потрапити до пункту обігріву, який розташований в обласному Центрі реінтеграції бездомних і звільнених осіб «Надія» у Таврійському мікрорайоні. Наразі, це єдиний пункт обігріву в місті.

В центрі, є окрема кімната, де безхатьки можуть переночувати. До цієї кімнати ввечері можуть прийти люди, які не мають де жити – взимку їм надають тут ліжко та обігрів.

"Вмикаємо обігрівач, гріємо цю кімнату. Вони сплять, вечеряють, снідають і потім знову йдуть на вулицю", - розповів директор Херсонського обласного Центру реінтеграції бездомних і звільнених осіб «Надія» Валентин Лапицький.

За його словами, цієї зими пунктом обігріву скористалися вже десятеро людей.

" Є такі, що поруч тут живуть. А є такі, що хтось сюди їх направив. Їм підказали, що є такий центр, де можна погрітися, поїсти і переночувати, якщо дуже холодно", - каже Лапицький.

Сам центр, де допомагають відновити документи, проводять психологічну роботу, надають первинну медичну допомогу бездомним, працює 3-й рік. Так само і пункт обігріву – 3-ю зиму приймає безхатьків на ночівлю.

" Ми зустрілися з Валентином. Зустрілися ідея, ініціатива і практика. Обласна влада почула нас і пішла на зустріч і виділили оце приміщення. Хай воно не відремонтоване, але ми раді, бездомні раді, тому що це краще, ніж спати на вулиці", - розповіла співзасновниця центру Римма Бараненко.

Пункт обігріву і сам центр Надія облаштований силами громади, говорить Римма Бараненко.

"Цей центр і створили, і утримує херсонська громада. Незнайомі люди можуть давати пожертви. Так частково у нас замінили вікна. Звісно, якщо місцева влада виявить бажання допомогти, то ми будемо дуже вдячні". - каже жінка.

За інформацією, яка є на сайті головного управління з надзвичайних ситуацій в області, в разі похолодання на Херсонщині розгортатимуть 159 пунктів обігріву, 2 з яких у Херсоні.

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