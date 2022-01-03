Першим малюком, який народився у 2022 році, став хлопчик. Він з'явився на світ 00:01 1 січня в Одеському пологовому будинку №5. Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Хлопчика батьки назвали Андрієм. Його вага при народженні становила 3 кг 360 грамів, зріст − 52 сантиметри.

У пологовому будинку привітали мати новонародженого й подарували дитячий візочок.

Одеська міська рада Першим в Одесі у 2022 році народився хлопчик

Загалом у перший день 2022 року в Одесі народилося 12 хлопчиків та 6 дівчат.

За словами директора департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Левона Нікогосяна, за 2021 рік в Одесі 10 112 дітей.

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