В Івано-Франківську на початку нового року на території міського озера встановили дві нові малі архітектурні форми — МАФи: один — поблизу спортивного майданчика, інший — неподалік від центрального входу на територію озера, повідомляє кореспондентка Суспільного.

Франківець Володимир Куртяк розповідає, часто катається тут на велосипеді. Сьогодні вперше побачив новий кіоск.

"Каву також десь треба випити. Можливо, він буде і корисний для людей, не знаю. Я думаю, що це — ніби непогано. Звичайно, він трохи не вписується, але з практичної точки зору, думаю, він якраз тут пасує", — розповідає Володимир Куртяк.

Фото: Суспільне Карпати

Іванофранківка Катерина Боровська хоче, щоб ці МАФи були орієнтовані на матерів з малими дітьми, які часто тут гуляють.

"Дитяче кафе було б супер, кав'ярня якась затишна, маленька. А кіоски — не знаю. Я — проти кіосків. От я гуляю і мені б було приємно зайти, випити каву", — каже Катерина Боровська.

Фото: Суспільне Карпати

Дописи про нові малі архітектурні форми на міському озері франківці публікували й у Facebook-групах "Архітектура ІФ" та "Комуналка".

"Поки місто святкувало Новий рік, з'явився новий МАФ, так десь на 35 -40 м². Ще один — на баскетбольному майданчику. Зрізали баскетбольне кільце", — Ростислав Супрун.

Фото: Facebook/Rostislav Suprun

"Довго ж територія біля озера протрималася без МАФів", — Анастасія Обрізків.

Фото: Facebook/Anastasiia Obrizkiv

Приватний підприємець Віталій Пасенюк розповідає, що в місті немає прозорості стосовно видачі дозволів на малі архітектурні форми.

"Коли затверджували проєкт території навколо озера, ми не бачили МАФа. Ні цього, ні попередніх двох. Ми навіть не знаємо, що в тих МАФах буде, коли вони виринають, як чорт з табакерки. Ми розуміємо, що ці МАФи займають той простір, який міг бути використаний для більш потрібних речей на цьому місці", — розповідає Віталій Пасенюк.

Начальник управління архітектури міста Орест Кошик та директорка комунального підприємства "Центр розвитку та рекреації міста" Руслана Василюк, яка опікується міським озером, протягом дня не відповідали на дзвінки Суспільного.

Фото: Суспільне Карпати

Кореспондентка Суспільного надіслала запит до управління архітектури міста, аби з’ясувати, коли видали дозволи на МАФи, та для чого їх встановили на міському озері.

Читайте також

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини