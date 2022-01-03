У Миколаївському пологовому будинку №3 з 31 грудня до 3 січня народилися десять дітей.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла лікарка-акушерка пологового будинку №3 Олена Єсмуханова.

"Народилися десять немовлят: п'ять хлопчиків та п'ять дівчаток. Породіллі почувають себе добре, багато з них хочуть вже додому. Я сподіваюсь, що скоро ми їх випишемо", — говорить Олена Єсмуханова.

Породілля Олена Ліпчанова до пологового будинку №3 потрапила о 8 ранку 31 грудня. Вже об 11:00 у жінки народилася дівчинка.

Фото: Ніни Булах/Суспільне Миколаїв Породілля Олена Ліпчанова

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"Я готувалася вдома зустрічати Новий рік із чоловіком та сином під ялинкою. Вийшло, що вдвох ми з моєю крихіткою зустрічали. Я приїхала до пологового будинку о восьмій ранку. Мене зустріли, поставилися з розумінням, оглянули", – каже Олена Ліпчанова

Дівчинка народилася вагою 2 600.

Фото: Ніни Булах/Суспільне Миколаїв Мама з новонародженою

"Ще не назвали. Чекаю на чоловіка, поки забере нас з пологового будинку, вже разом визначимося з іменем. Новий рік зустрічала з нею у пологовому будинку", — розповідає породілля.

За період святкових днів, з 31 грудня до 3 січня, до Миколаївського пологового будинку №3 поступили 15 породіль.

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