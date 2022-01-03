Будівництво спортивного комплексу Одеської спеціальної школи № 93, що на вул. Героїв Крут, 25А, коштуватиме 178 626 248 грн. Про таке стало відомо з сайту Держзакупівель Prozorro.

Замовником робіт виступає Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації. Тендер оголосили 20 грудня 2021 року. Аукціон призначили на 28 лютого 2022 року. Закінчити роботи компанія-переможець повинна буде до 31 грудня 2022 року.

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