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За два дні нового року до 2-ої міської лікарні Кривого Рогу шпиталізували 64 жителі
МЕДИЦИНАРегіони

За два дні нового року до 2-ої міської лікарні Кривого Рогу шпиталізували 64 жителі

Юлія Підгола Віктор Могуров
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За два дні нового року до 2-ої міської лікарні Кривого Рогу шпиталізували 64 жителі Суспільне Миколаїв

За два дні нового року, 1-2 січня, 64 жителі Кривого Рогу шпиталізували до 2-ої міської лікарні. Про це Суспільному повідомила завідувачка приймального відділення медзакладу Олена Сиротюк.

За словами лікарки, серед травмованих одна людина важка – з черепно-мозковою травмою, дві людини отруїлися чадним газом і одна – травмувалась внаслідок вибуху петарди. Усі травми – побутові.

«Це були переважно травми, переважно неважкі – внаслідок падіння вдома або падіння надворі», – сказала представниця медзакладу.

Загалом по допомогу до медиків звернулося 116 містян.

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