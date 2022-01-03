У кропивницькій обласній бібліотеці для юнацтва імені Маланюка працює виставка ляльок, які виготовлені з тіста, глини та текстилю. Про це Суспільному розповіла працівниця бібліотеки Христина Корінь.

На виставці представлені до 40 ляльок авторства Олени Рябченко. Це образи панянок та гімназистів минулого століття, гімнастів та танцюристів, ангелів та Діда Мороза і Снігуроньки. Кожна лялька має свій характер, розповіла Христина Корінь, виготовлені вони з солоного тіста, ладоллу – це спеціальна глина для ліплення ляльок та текстилю.

Виставку можна переглянути з 09:00 до 18:00 щодня на другому поверсі бібліотеки у залі мистецтв. Вхід безкоштовний.

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