11 дівчаток та 9 хлопчиків народилось у перші дні 2022-го у Полтаві

Двадцятеро малюків народилися у Полтаві від початку року. Це 11 дівчаток та дев’ятеро хлопчиків. У перші дні 2022-го в обласному перинатальному центрі пологи прийняли у п’яти породіль, а в Полтавському міському пологовому будинку – у п’ятнадцяти повідомила Суспільному акушерка-гінекологиня відділення обласного перинатального центру Ольга Костенко.

Інна Девіцкова із Чутового цьогоріч перша породілля в обласному перинатальному центрі. Вранці 1-го січня жінка народила сина Давида.

Суспільне Полтава Хлопчика назвали Давид

"Я поступила в пологовий о 6-й ранку, а народила вже о 9:40. Пологи в нас перші пройшли наче й швидко, і наче й не швидко", - говорить породілля Інна Девіцкова.

Нині 22-річна породілля у післяпологовому відділенні.

"Було боляче, але ми щасливі. Подарунок на Новий рік і мені, і батькам. У нас 51 сантиметр (зріст – ред..), вага – 3 кілограми 540 грамів. Мужичок у нас гарний, ми дуже раді, щасливі. Все добре в нас", - каже породілля Інна Девіцкова.

Суспільне Полтава Вага хлопчика 3 кілограми 540 грамів

"Почуває себе мама задовільно. Дитинка теж добре. Загалом готується до виписки, пологи без особливостей. Молода, здорова, щаслива мама", - говорить акушерка-гінекологиня відділення обласного перинатального центру Ольга Костенко.

Від початку року в обласному перинатальному центрі – п’ятеро новонароджених, каже лікарка.

"1 січня у нас народилося двоє дітой у перинатальному центрі: хлопчик і дівчинка. Станом на сьогодні ми маємо п’ять діток, із них – три дівчинки і два хлопчики", - говорить акушерка-гінекологиня відділення обласного перинатального центру Ольга Костенко.

Крім того, 15 новонароджених від початку року з’явилися у Полтавському міському пологовому будинку. Це вісім дівчаток та семеро хлопчиків, розповіла медична директорка Олена Коротич. За словами директора Полтавської центральної райлікарні Олега Мехедька, у цьому медзакладі новонароджених від початку року не було.