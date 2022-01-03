Проїзд дорогами державного значення після снігопаду на Харківщині забезпечений: сніг чистять 148 авто Служби автомобільних доріг.

Снігопад на Харківщині почався близько четвертої ранку з Богодухівського та Красноградського районів, та до 11:00 поширився на територію всієї області, повідомили в регіональній Службі автомобільних доріг 3 січня.

"Проїзд на державних дорогах забезпечений. Стан покриття: місцями мокре, місцями засніжене, оброблене та оброблюється протиожеледними матеріалами. Виконуються роботи з розширення проїзної частини від снігу", — йдеться у повідомленні.

Техніка дорожників працюватиме цілодобово. Повідомити про ускладнення руху обласній Службі автомобільних доріг можна за номером (057) 336-83-44.

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