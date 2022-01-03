Поліцейські Харкова перевірять інформацію про вбивство кошеня, яке нібито допустили власники двох собак. Відео та фото тварин оприлюднила низка Telegram-каналів міста.

Допис був опублікований 3 січня. Його авторка стверджує, що бачила як двоє людей вигулювали собак без намордників. На одній з вулиць в районі Одеської хаскі накинулися на кошеня і роздерли його. Самі ж господарі, стверджується в дописі, начебто не намагалися цьому завадити.

Користувачка додала фото і відео господарів із собаками, а також фото мертвого кошеняти. Суспільне не публікує ці світлини з етичних міркувань.

Згодом в офіційному Telegram-каналі Нацполіції Харківщини з'явилося повідомлення, що поліцейські призначать перевірку і будуть з’ясовувати обставини цієї пригоди.

Речниця Нацполіції області Оксана Калмикова розповіла Суспільному, що із заявою до поліції офіційно ніхто не звертався, проте правоохоронці стежать за соцмережами та відреагували на допис користувачки. Інформацію передали до Основ'янського відділу поліції.

"Сьогодні буде реєстрація у Єдиному обліку, матеріал отримають дільничні. Вони будуть за матеріалами з соцмереж, фото і відео, проводити перевірку: встановлювати хазяїв цих тварин, будуть у районі, де це відбувалося, робити обхід будинків, огляд, спілкуватися з місцевими, щоб зрозуміти, чи були такі факти раніше, чи щось відомо про хазяїв", — розповіла Калмикова.

Якщо усі твердження з допису підтвердяться, говорить речниця, поліцейські відкриють вже кримінальну справу.

Згідно зі статтею 299 Кримінального кодексу України, жорстоке поводження з тваринами карається обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини. Дії, вчинені групою осіб, караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією тварини.

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