У Палаці Потоцьких в Івано-Франківську зачитали дитячі листи вдячності святому Миколаю. З 19 грудня до 2 січня діти писали та залишали їх у палацовій скриньці, йдеться на Facebook-сторінці комунального підприємства "Простір Інноваційних Креацій "Палац".
Листи дітей до святого Миколая відкрили 2 січня під час фестивалю "Новий рік і Різдво у "Палаці".
"Біля тутешньої ялинки Миколай разом з Пинтею Хоробрим зачитали їх, а маленькі автори отримали солодкі пряники. Щиро вдячні всім, хто відгукнувся та залишив свій лист", — йдеться у дописі.
Також під час святкування у Палаці Потоцьких виступав ансамбль пісні й танцю "Гуцулія".
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На ярмарковому дійстві гостей частували смаколиками.
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