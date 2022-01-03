У Палаці Потоцьких в Івано-Франківську зачитали дитячі листи вдячності святому Миколаю. З 19 грудня до 2 січня діти писали та залишали їх у палацовій скриньці, йдеться на Facebook-сторінці комунального підприємства "Простір Інноваційних Креацій "Палац".

Листи дітей до святого Миколая відкрили 2 січня під час фестивалю "Новий рік і Різдво у "Палаці".

Фото: Facebook/Палац Потоцьких Миколай разом з Пинтею Хоробрим зачитують лист зі скиньки

"Біля тутешньої ялинки Миколай разом з Пинтею Хоробрим зачитали їх, а маленькі автори отримали солодкі пряники. Щиро вдячні всім, хто відгукнувся та залишив свій лист", — йдеться у дописі.

Фото: Facebook/Палац Потоцьких "Дорогий святий Миколаю! Я дуже дякую за те, що ти мені приніс", — йдеться в одному з листів

Також під час святкування у Палаці Потоцьких виступав ансамбль пісні й танцю "Гуцулія".

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На ярмарковому дійстві гостей частували смаколиками.

Фото: Facebook/Палац Потоцьких Сказати дякую святому Миколаю

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