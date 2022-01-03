Тіло 52-річної жінки виявили рятувальники на місці пожежі у селі Чорноглазівка Полтавської гродами. Про це розповіла Суспільному речниця надзвичайників області Світлана Рибалко.

За словами речниці, загорання у житловому будинку сталося 2 січня. Будівля розташована на околиці села, тому дим від займання спочатку помітили люди, що працювали на полі. Вони зателефонували сусіду загиблої. Він, побачивши пожежу, викликав рятувальників. Надзвичайники на місці події знайшли тіло жінки, яка проживала у будинку. Його направили на судово-медичну експертизу, аби встановити причину смерті.

Чому виникла пожежа, поки встановлюють. Попередньо спричинити займання міг електричний обігрівальний пристрій, каже Світлана Рибалко. Загалом від початку року на Полтавщині сталося 15 загорань.

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