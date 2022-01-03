"З країни в Україну", ГОГОЛЬFest , "Мельпомена Таврії", "Чорноморські ігри", "Тачанка"… 2021 року на Херсонщині відбулися з десяток фестивалів. Суспільне зібрало яскраві моменти кожного з них.
"З країни в Україну"
Містечко майстрів, лекторії, фотовиставки, майстер – класи, музей науки та ігрові майданчики – так у Херсоні проходив фестиваль "З країни в Україну". На фестивалі реалізували проєкт «Натхнення сходу». Для кожного з 11 міст, де проходить фестиваль обрали артиста – амбасадора. Для Херсона нею стала співачка Христина Соловій. "З країни в Україну" - це масштабний культурно-просвітницький фестиваль, започаткований 2014 року, щоб допомогти місцевим громадам на сході України наповнювати свої міста атмосферою єдності, підтримки та відчуттям українського духу. Наразі фестиваль відбувається у маленьких та великих містах всієї України.
ГОГОЛЬFest
2021-го у Херсоні відбувся фестиваль сучасного мистецтва Dream Gogol Fest. Тривав він 3 дні. Це був другий ГОГОЛЬFest у місті. Візуальна програма "Бетон і Кришталь", перформативно – театральний акт "30 із 40", опера "Ле" - це частина програми Гогольфесту. Перформанс "30 із 40" режисера Влада Троїцького побачили херсонці та гості міста, які виїхали на виставу до Олешківської пустелі. Саме там у рамках Гогольфесту у партнерстві з Міжнародним театральним фестивалем «Мельпомена Таврії» було вирішено реалізувати перформативно - театральний акт "З0 із 40". В останній день Гоголь Фесту у Херсоні режисер Влад Троїцький і формація Nova opera показали містянам Re: post-оперу "LE". Це історія про те, чим жила Леся Українка, про що мріяла і як її мрія здійснилася. Мікросцени опери символізують різні стани поетеси та письменниці — від ліричного до бунтарського. Режисер Влад Троїцький сказав, що прочитав багато текстів письменниці, матеріали про її родину, щоб зрозуміти, ким була насправді культурна діячка.
"Мельпомена Таврії"
2021 року відбувся 22 міжнародний фестиваль театрального мистецтва «Мельпомена Таврії». Заснований 1999 року, він щорічно проходить у Херсоні. Цього року дійство відбувалось на 20 локаціях: 16 у Херсоні, 1 в області, 2 у Миколаєві та одна в Новій Каховці.Протягом фестивальних днів у Херсоні побували представники 37 театрів із 8 країн світу: Польщі, Білорусі, Вірменії, Португалії, Туреччини, Грузії, Румунії та України.У рамках фестивалю вистави, майстер-класи, творчі зустрічі та покази фільмів відбувалися щодня з 3 по 11 вересня. Основна програма складалася з 40 подій, 40 виступів літературної сцени та 7 майстер-класів у межах освітньої платформи.Всього ж за 22 роки існування зіграно близько 450 вистав за участі понад 200 театрів. У рамках фестивалю відбувається конкурсний перегляд театральних прем’єр. Експертна рада визначає кращих акторів, сценографію, музичне та режисерське оформлення. Переможців нагороджують дипломами. Окрім того, традиційними для «Мельпомени Таврії» є вулична хода, театральний капусник, гала-концерти, присвячені відкриттю і закриттю фестивалю, green zone та багато іншого.
Koktebel Jazz Festival
2021 року Koktebel Jazz Festival проходив на Арабатській Стрілці на Херсонщині. Тут захід відбувся вперше. Раніше його проводили у Затоці, Києві, Чорноморську.
18 років тому Коктебель фест був започаткований для того, щоб привернути увагу до музею Волошина у Криму і зробити там реконструкцію. Наразі головна мета фестивалю, за словами його президентки, - разом розвиватись і знайомитись з новими іменами та музикою.
"Чорноморські ігри"
2021 року у Скадовську відбувся 18-й Всеукраїнський благодійний дитячий фестиваль «Чорноморські Ігри». Його присвятили 30-ій річниці Незалежності України. Фестиваль тривав 3 дні. За перемогу боролися 50 вокалістів і творчих колективів. Уперше за всю історію фестивалю переможцями "Чорноморських ігор" стали двоє учасників. Гран-прі отримали Ярослав Карпук з Волинської області і Софія Самолюк з Києва. Фестиваль «Чорноморські ігри» відбувається у Скадовську 18 років. За цей час участь у конкурсі взяли понад 35 тисяч дітей. Тисячі людей щороку долучаються до дійства як глядачі.
"Таврія борщ"
Фестиваль "Таврія борщ" 2021 року проходив у Великих Копанях на Херсонщині. Борщ сухий, з рибою, галушками або з апельсинами - серед 30 різних за рецептурою страв обирали кращу. Фестиваль організував обласний центр народної творчості. Найсмачнішим члени журі назвали борщ Тавричанської територіальної громади. Тетяна Дунаєва приготувала козацький борщ "Шпундра". Оригінальність його у тому, що він сухий, може подаватися як друга страва.
Фестиваль смаженого бичка
Ще один гастрофестиваль на Херсонщині відбувся 2021 року – фестиваль смаженого бичка. Проходив він у Скадовську вп’яте. Юшку з бичка, бичок смажений, фішбургери, бутерброди з печінкою бичка, бички у клярі, бички як м'ясо по-французьки та шашлик з бичка могли скуштувати гості фестивалю. Всього у фестивалі взяли участь 7 команд. Душею фестивалю визнали команду з села Приморське, найкреативнішою - «Зелений світ», приз глядацьких симпатій – «Драйвові тюльки», які зібрали найбільше глядачів на частування. Найсмачнішу юшку приготувала команда «Катран» зі Скадовська.
"Тачанка"
Мотофестиваль "Тачанка" вчотирнадцяте відбувся у Каховці. Торік його скасували через пандемію коронавірусу. Цьогоріч на Херсонщину приїхали понад 300 байкерів з різних регіонів України. Фестиваль тривав три дні. Фестиваль байкерів та рок-музики відбувався у Каховці з 2007 року перед Міжнародним днем мотоцикліста. Тоді він стартував як міжрегіональний. Статус всеукраїнського фестиваль здобув 2008 року, а нині вважається міжнародним.
"Буря в пустелі"
2021 року на Херсонщині відбувся Всеукраїнський фестиваль «Буря в пустелі». Він тривав три дні і у ньому взяли участь 150 екіпажів з різних областей. У програмі заходу мото -, квадро-, гідро -, джип - перегони на березі Чорного моря і поряд з найбільшою пустелею Європи.
У змаганні "квест-легенда" перемогли екіпажі з Первомайська, Києва, Миколаєва та Молдови. Перше місце серед дітей здобув Ілля Сурков із Сум, в заїздах на ТР-3 переміг Франц Клепус із Житомира, у категорії "квадроцикли" – харків’яни Олег Цюпка, Олександр та Іван Суховилови, в категорії "мото" – Денис Домин з Херсона.