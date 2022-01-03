"З країни в Україну", ГОГОЛЬFest , "Мельпомена Таврії", "Чорноморські ігри", "Тачанка"… 2021 року на Херсонщині відбулися з десяток фестивалів. Суспільне зібрало яскраві моменти кожного з них.

"З країни в Україну"

Містечко майстрів, лекторії, фотовиставки, майстер – класи, музей науки та ігрові майданчики – так у Херсоні проходив фестиваль "З країни в Україну". На фестивалі реалізували проєкт «Натхнення сходу». Для кожного з 11 міст, де проходить фестиваль обрали артиста – амбасадора. Для Херсона нею стала співачка Христина Соловій. "З країни в Україну" - це масштабний культурно-просвітницький фестиваль, започаткований 2014 року, щоб допомогти місцевим громадам на сході України наповнювати свої міста атмосферою єдності, підтримки та відчуттям українського духу. Наразі фестиваль відбувається у маленьких та великих містах всієї України.

ГОГОЛЬFest

2021-го у Херсоні відбувся фестиваль сучасного мистецтва Dream Gogol Fest. Тривав він 3 дні. Це був другий ГОГОЛЬFest у місті. Візуальна програма "Бетон і Кришталь", перформативно – театральний акт "30 із 40", опера "Ле" - це частина програми Гогольфесту. Перформанс "30 із 40" режисера Влада Троїцького побачили херсонці та гості міста, які виїхали на виставу до Олешківської пустелі. Саме там у рамках Гогольфесту у партнерстві з Міжнародним театральним фестивалем «Мельпомена Таврії» було вирішено реалізувати перформативно - театральний акт "З0 із 40". В останній день Гоголь Фесту у Херсоні режисер Влад Троїцький і формація Nova opera показали містянам Re: post-оперу "LE". Це історія про те, чим жила Леся Українка, про що мріяла і як її мрія здійснилася. Мікросцени опери символізують різні стани поетеси та письменниці — від ліричного до бунтарського. Режисер Влад Троїцький сказав, що прочитав багато текстів письменниці, матеріали про її родину, щоб зрозуміти, ким була насправді культурна діячка.

Фото: Суспільне Херсон Перфоманс "30 із 40" в Олешківській пустелі

"Мельпомена Таврії"

2021 року відбувся 22 міжнародний фестиваль театрального мистецтва «Мельпомена Таврії». Заснований 1999 року, він щорічно проходить у Херсоні. Цього року дійство відбувалось на 20 локаціях: 16 у Херсоні, 1 в області, 2 у Миколаєві та одна в Новій Каховці.Протягом фестивальних днів у Херсоні побували представники 37 театрів із 8 країн світу: Польщі, Білорусі, Вірменії, Португалії, Туреччини, Грузії, Румунії та України.У рамках фестивалю вистави, майстер-класи, творчі зустрічі та покази фільмів відбувалися щодня з 3 по 11 вересня. Основна програма складалася з 40 подій, 40 виступів літературної сцени та 7 майстер-класів у межах освітньої платформи.Всього ж за 22 роки існування зіграно близько 450 вистав за участі понад 200 театрів. У рамках фестивалю відбувається конкурсний перегляд театральних прем’єр. Експертна рада визначає кращих акторів, сценографію, музичне та режисерське оформлення. Переможців нагороджують дипломами. Окрім того, традиційними для «Мельпомени Таврії» є вулична хода, театральний капусник, гала-концерти, присвячені відкриттю і закриттю фестивалю, green zone та багато іншого.

Фото: Віктор Братан Урочисте закриття фестивалю "Мельпомена Таврії"

Koktebel Jazz Festival

2021 року Koktebel Jazz Festival проходив на Арабатській Стрілці на Херсонщині. Тут захід відбувся вперше. Раніше його проводили у Затоці, Києві, Чорноморську.

18 років тому Коктебель фест був започаткований для того, щоб привернути увагу до музею Волошина у Криму і зробити там реконструкцію. Наразі головна мета фестивалю, за словами його президентки, - разом розвиватись і знайомитись з новими іменами та музикою.

"Чорноморські ігри"

2021 року у Скадовську відбувся 18-й Всеукраїнський благодійний дитячий фестиваль «Чорноморські Ігри». Його присвятили 30-ій річниці Незалежності України. Фестиваль тривав 3 дні. За перемогу боролися 50 вокалістів і творчих колективів. Уперше за всю історію фестивалю переможцями "Чорноморських ігор" стали двоє учасників. Гран-прі отримали Ярослав Карпук з Волинської області і Софія Самолюк з Києва. Фестиваль «Чорноморські ігри» відбувається у Скадовську 18 років. За цей час участь у конкурсі взяли понад 35 тисяч дітей. Тисячі людей щороку долучаються до дійства як глядачі.

"Таврія борщ"

Фестиваль "Таврія борщ" 2021 року проходив у Великих Копанях на Херсонщині. Борщ сухий, з рибою, галушками або з апельсинами - серед 30 різних за рецептурою страв обирали кращу. Фестиваль організував обласний центр народної творчості. Найсмачнішим члени журі назвали борщ Тавричанської територіальної громади. Тетяна Дунаєва приготувала козацький борщ "Шпундра". Оригінальність його у тому, що він сухий, може подаватися як друга страва.

Фестиваль смаженого бичка

Ще один гастрофестиваль на Херсонщині відбувся 2021 року – фестиваль смаженого бичка. Проходив він у Скадовську вп’яте. Юшку з бичка, бичок смажений, фішбургери, бутерброди з печінкою бичка, бички у клярі, бички як м'ясо по-французьки та шашлик з бичка могли скуштувати гості фестивалю. Всього у фестивалі взяли участь 7 команд. Душею фестивалю визнали команду з села Приморське, найкреативнішою - «Зелений світ», приз глядацьких симпатій – «Драйвові тюльки», які зібрали найбільше глядачів на частування. Найсмачнішу юшку приготувала команда «Катран» зі Скадовська.

"Тачанка"

Мотофестиваль "Тачанка" вчотирнадцяте відбувся у Каховці. Торік його скасували через пандемію коронавірусу. Цьогоріч на Херсонщину приїхали понад 300 байкерів з різних регіонів України. Фестиваль тривав три дні. Фестиваль байкерів та рок-музики відбувався у Каховці з 2007 року перед Міжнародним днем мотоцикліста. Тоді він стартував як міжрегіональний. Статус всеукраїнського фестиваль здобув 2008 року, а нині вважається міжнародним.

Суспільне Херсон Учасники мотофестивалю "Тачанка"

"Буря в пустелі"

2021 року на Херсонщині відбувся Всеукраїнський фестиваль «Буря в пустелі». Він тривав три дні і у ньому взяли участь 150 екіпажів з різних областей. У програмі заходу мото -, квадро-, гідро -, джип - перегони на березі Чорного моря і поряд з найбільшою пустелею Європи.

У змаганні "квест-легенда" перемогли екіпажі з Первомайська, Києва, Миколаєва та Молдови. Перше місце серед дітей здобув Ілля Сурков із Сум, в заїздах на ТР-3 переміг Франц Клепус із Житомира, у категорії "квадроцикли" – харків’яни Олег Цюпка, Олександр та Іван Суховилови, в категорії "мото" – Денис Домин з Херсона.