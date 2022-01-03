COVID-19 на Запоріжжі: 30 нових випадків за добу, 15 померлих

За минулу добу, 2 січня, в Запорізькій області виявили 30 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, померли 15 хворих із підтвердженим діагнозом COVID-19.

Про це Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

У Запорізькій області протягом минулої доби зафіксували 30 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, одужали 128 пацієнтів, померли 15 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. Найбільше летальних випадків зафіксовано у Запоріжжі – 11 померлих.

Як повідомляють у центрі, всього за останню добу лабораторно обстежили 223 мешканці області. Нині в регіоні продовжують лікуватися 1 630 хворих.

Протягом всього періоду пандемії в області на коронавірусну хворобу захворіли 182 428 мешканці, з них одужали 175505, загальна кількість померлих – 5 290.

Нагадуємо, що мешканці області можуть звертатися на гарячу лінію STOPCOVID19 на Запоріжжі:

15-45 – цілодобова урядова лінія

1 800 503 508 – гаряча лінія Запорізького обласного контактного центру

707 26 81 – цілодобова лінія лабораторного центру

2 800 60 20 19 – цілодобовий всеукраїнський контакт-центр МОЗ з протидії поширенню COVID-19.

Що відомо

Карантинні обмеження для всіх рівнів епідемічної небезпеки оновили в Україні. Набули чинності зміни 6 грудня. Відвідувати громадські місця у "жовтій зоні" епідемічної небезпеки можна тільки щепленим хоча б однією дозою вакцини від Covid-19, або з негативним ПЛР-тестом чи сертифікатом про одужання.

Люди, в яких виявили штам коронавірусу "Омікрон", у середньому мають на 50-70% менший ризик бути ушпиталеними через ускладнення COVID-19, ніж "Дельтою".

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