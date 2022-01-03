Відвідувачі Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) Миколаївщини можуть ділитися цифровими копіями документів через Дію. Загалом 37 ЦНАПів області інтегрувалися з Дією.
Про це кореспондентам Суспільного розповіла заступниця Міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська.
"Інтеграція ЦНАПів із Дією є перевагою як для працівників, так і для відвідувачів Центрів. Оскільки дає відвідувачам змогу забути про ксерокопії та носіння купи документів із собою, а ЦНАПам — оптимізувати отримання документів та виконати норми закону про Єдиний державний демографічний реєстр", — говорить Людмила Рабчинська.
Для взаємодії можна просканувати QR-код або відкрити штрихкод необхідного документа в Дії та дати зчитати адміністратору.
"На порталі Дія вже можна зареєструвати ФОП, отримати будівельний паспорт, довідки ОК-5Довідки ОК-5 — це сформовані індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб., ОК-7Довідка ОК-7 містить відомості про суми заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок (у межах максимальної величини) та страховий стаж за період із 2011 року. та інші послуги ЦНАП. Це розвантажує адміністраторів та дозволяє їм приділяти більше часу кожному відвідувачу. Одна зі стратегічних цілей Мінцифри — щоб до 2024 року всі адмінпослуги можна було замовити через Дію", — каже Людмила Рабчинська.
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Заступник директора Департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради Володимир Сухарников кореспондентам Суспільного розповів, що відвідувачі вже користуються додатком Дія.
"У нас в ЦНАПі є зона самообслуговування з доступом до порталу Дія, у якому люди працюють. До нас можна приходити з цифровим паспортом та показувати додаток Дія, якщо необхідно, то в нас працює шерінгНазва походить від англійського дієслова to share, що означає "ділитися", і несе в собі ідею про спільне використання речей, товарів та навіть послуг, у цьому випадку документів., який дозволяє вам завірену копію направити до нас, щоб не брати із собою оригінали документів", — розповідає Володимир Сухарников.
Які документи можна поширити в ЦНАПах Миколаєва за допомогою Дії:
- ID-картку;
- закордонний паспорт;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- свідоцтво про народження;
- довідка внутрішньо переміщених осіб.
Що відомо
- Станом на 5 січня до Дії вже під'єдналися ЦНАПи таких областей: Київська (та м. Київ), Черкаська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська, Херсонська, Миколаївська та Полтавська.
- На місцях у регіонах цей процес допомагають координувати заступники голів обласних державних адміністрацій з цифрової трансформації (CDTO).