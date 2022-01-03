Відвідувачі Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) Миколаївщини можуть ділитися цифровими копіями документів через Дію. Загалом 37 ЦНАПів області інтегрувалися з Дією.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла заступниця Міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська.

"Інтеграція ЦНАПів із Дією є перевагою як для працівників, так і для відвідувачів Центрів. Оскільки дає відвідувачам змогу забути про ксерокопії та носіння купи документів із собою, а ЦНАПам — оптимізувати отримання документів та виконати норми закону про Єдиний державний демографічний реєстр", — говорить Людмила Рабчинська.

Для взаємодії можна просканувати QR-код або відкрити штрихкод необхідного документа в Дії та дати зчитати адміністратору.

"‎На порталі Дія вже можна зареєструвати ФОП, отримати будівельний паспорт, довідки ОК-5, ОК-7 та інші послуги ЦНАП. Це розвантажує адміністраторів та дозволяє їм приділяти більше часу кожному відвідувачу. Одна зі стратегічних цілей Мінцифри — щоб до 2024 року всі адмінпослуги можна було замовити через Дію", — каже Людмила Рабчинська.

Заступник директора Департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради Володимир Сухарников кореспондентам Суспільного розповів, що відвідувачі вже користуються додатком Дія.

"У нас в ЦНАПі є зона самообслуговування з доступом до порталу Дія, у якому люди працюють. До нас можна приходити з цифровим паспортом та показувати додаток Дія, якщо необхідно, то в нас працює шерінг, який дозволяє вам завірену копію направити до нас, щоб не брати із собою оригінали документів", — розповідає Володимир Сухарников.

Які документи можна поширити в ЦНАПах Миколаєва за допомогою Дії:

ID-картку;

закордонний паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про народження;

довідка внутрішньо переміщених осіб.

Що відомо

Станом на 5 січня до Дії вже під'єдналися ЦНАПи таких областей: Київська (та м. Київ), Черкаська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська, Херсонська, Миколаївська та Полтавська.

На місцях у регіонах цей процес допомагають координувати заступники голів обласних державних адміністрацій з цифрової трансформації (CDTO).

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.