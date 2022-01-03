Небайдужі люди роблять простір навколо себе чистішим, зеленішим, комфортнішим, рятують життя тварин та людей, а іноді й цілі села від вимирання, допомагають тим, хто потрапив у скруту, безкоштовно навчають та допомагають з адаптацією, радують несподіваними подарунками тих, хто цього так потребує.

Суспільне Дніпро розповідає про громадські й волонтерські ініціативи, які вдалося втілити в регіоні 2021 року.

"Гарбузова столиця"

У селі Маломиколаївка на Дніпропетровщині 2021 року ініціювали й налагодили виробництво цукатів з гарбузів. Рік тому громада села виграла конкурс та отримала 100 тисяч гривень від Посольства Королівства Нідерландів. На ці кошти закупили професійне обладнання, тепер працюють над створенням логотипу і власної торговельної марки.

Суспільне Дніпро Гарбузові цукати, які виготовляють у селі Маломиколаївка на Дніпропетровщині

Роблять цукати також з кабачків, слив, груш та яблук. Усе натуральне, жодних консервантів не додають, тільки цукор та лимон.

Староста Петрівського старостинського округу Світлана Гарнадко розповідає: село віддалене, автобус ходить раз на тиждень. А нова справа дала роботу понад десятьом мешканкам.

«Купили необхідне кухонне обладнання, пакувальні товари для того, щоб цукати ми змогли виготовляти і пакувати», – зазначила вона.

Для виробництва придбали старий занедбаний будинок, який стояв пусткою 15 років. Продукцію реалізовують онлайн.

Мистецький проєкт для людей з аутизмом

У серпні 2021 року в Дніпрі вперше реалізували інклюзивно-художній проєкт для дітей та молоді з аутизмом. На чотирьох локаціях міста учасники проєкту малювали під “живу” музику. Разом з ними працювали психологи та арттерапевти. Одна з координаторок заходу Вікторія Рудольф каже, що такі заходи привертають увагу до людей з аутизмом, а також допомагає їм відкритися суспільству.

pixabay Дитина малює (ілюстративне фото)

Потім роботи учасників представили на Всеукраїнській виставці робіт художників з аутизмом.

Робота для людей із синдромом Дауна

У Кривому Розі двоє хлопців із синдромом Дауна на один день стали офіціантами. У березні 2021 року Денис Куць та Денис Гроц працювали в одній із кав’ярень Кривого Рогу. Ідея такого проєкту належить волонтерам та батькам місцевої організації “Сонячні діти Криворіжжя”, а підтримала її місцева підприємиця.

Брати людей з синдромом Дауна на роботу – це не страшно, що вони можуть виконувати роботу відповідально, впевнена ініціаторка акції Наталія Мельничук. За її словами, найскладніше знайти підприємців, які б зважилися взяти таких людей на постійну роботу. Щодо кав'ярні, то поки йдеться про роботу в окремі дні, а не працевлаштування.

Кава в обмін на дерево

У одній з кав’ярень Дніпра протягом жовтня 2021 року проходила акція «Кава в обмін на дерево». Відвідувачі кав’ярні мали змогу долучитися до висаджування нової алеї у парку Гагаріна. 10 чашок придбаної у закладі кави – це одна іменна райська яблуня.

Висадження дерев у рамках акції "Кава в обмін на дерево"

Організаторка акції та власниця кав’ярні Тетяна Собко розповіла Суспільному, що власним прикладом хотіли спонукати інших долучитися до розвитку міста. Каже, спочатку планували висадити 50 дерев. Проте охочих долучитися до акції було настільки багато, що висадили 70 яблуньок. Серед висаджених дерев є і яблуня команди Дніпровської філії Суспільного.

Фабрика Святого Миколая

У грудні 2021 року в Дніпрі працювала Фабрика Святого Миколая. Там близько сотні волонтерів формували подарунки для дітей.

Організаторка акції “Миколай про тебе не забуде” Ніна Кондрікова розповіла, що за 12 років існування "фабрики" кількість підопічних зросла до 2 тисяч. У рамках благодійної акції також працювала так звана “канцелярія Святого Миколая”, де волонтери власноруч виготовляли іграшки.

З 16 до 19 грудня пакунки розвезли дітям з малозабезпечених та багатодітних родин, дітям з родин переселенців, дітям бійців тощо.

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