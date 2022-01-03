55 підтверджених випадків, 7 смертей: статистика COVID-19 на Вінниччині

На Вінниччині за минулу добу коронавірус лабораторно підтвердили у 55 випадках. Це на 22 менше, аніж напередодні. Одужала 141 людина. Летальних випадків зафіксували 7.

Такі дані МОЗ України станом на ранок 3 січня.

Від початку пандемії в області COVID-19 виявили у 112 636 людей. З них одужали 104 394 вінничани. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 129 мешканців області.

Суспільне Вінниця

В Україні ж за минулу добу зафіксували 1 804 нових випадки захворювання на COVID-19. Зокрема, захворіли 97 дітей та 24 медпрацівники.

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