На Житомирщині за добу, 2 січня, фахівці обласного лабораторного центру діагностували коронавірус у 18 жителів області. Померли двоє людей.

Про це 3 січня повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.

2 січня лабораторний центр провів 196 досліджень на наявність захворювання – у 18 жителів області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 2 629 жителів Житомирщини.

Від ускладнень коронавірусу померли ще двоє людей:

79-річний житель Житомирського району;

73-річний житель Романівського району.

Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровано 3 256 летальних випадків. Найбільше людей померли у Житомирі – 902 жителів, Бердичеві – 279, Коростені – 238 та Новограді-Волинському – 187.

2 січня одужання від коронавірусу підтвердили у 15 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 140 762 жителі, з яких 134 877 вже одужали.

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