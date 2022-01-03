У Кропивницькому та в Кіровоградській області 3 січня очікуються пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах утримається ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Про це Суспільному розповіла працівниця обласного центру з гідрометеорології Валентина Лазарева.

Місцями невеликий мокрий сніг, вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі -1-6°, вдень +2+7°.

4-5 січня температура вночі буде 0+5°, вдень – +3+8°. Вночі 5 січня очікується невеликий дощ. Решта часу – без істотних опадів.

6 січня очікується вночі від -2° до +3°, вдень 0+5°.

7 січня вночі 0-5°, вдень від -2° до +3°. Вітер переважно південно-західного напрямку, 7-12 м/с

У Кропивницькому прогнозують хмарну погоду. Вночі очікується невеликий мокрий сніг, вдень невеликий дощ. Температура вночі 3-5° морозу, вдень +4+6°. На дорогах ожеледиця.