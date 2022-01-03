На Миколаївщині за добу виявили 26 нових випадків COVID-19. Померла одна людина

Протягом минулої доби в Миколаївській області зареєстрували 26 нових випадків захворювання на коронавірус. Це на 22 випадки менше ніж виявили напередодні, 2 січня. Від ускладнень, викликаних перебігом коронавірусної хвороби, померла одна людина.

Такі дані надала Миколаївська облдержадміністрація.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві — 18. На території інших громад Миколаївщини зареєстрували вісім нових випадків. За весь період пандемії в області зафіксували 115 565 випадків коронавірусної хвороби.

За минулу добу одужали 98 людей. Загалом у Миколаївській області від коронавірусної хвороби одужали 109 508 людей.

Протягом доби 2 січня на Миколаївщині медики зафіксували один летальний випадок, викликаний перебігом COVID-19. Це на п’ять смертей менше ніж напередодні.

Станом на 3 січня на стаціонарному лікуванні перебуває 431 пацієнт, хворий на COVID-19 або з підозрою.

Що відомо

За 2021 рік у Миколаївській області виявили 84 054 випадки COVID-19, померли 2 759 людей.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 64 нові випадки коронавірусної хвороби, летальних випадків не зареєстрували. У Херсонській області — 39 нових випадків за добу, померла одна людина.

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