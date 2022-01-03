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На Донеччині та Луганщині COVID-19 виявили у 70 людей
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На Донеччині та Луганщині COVID-19 виявили у 70 людей

Антон Степура
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На Донеччині та Луганщині COVID-19 виявили у 70 людей Фото: Департамент Охорони Здоров'я Облдержадміністрації Донецької області

Протягом 2 січня COVID-19 підтвердили у 66 жителів Донеччини та у 4 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині та Луганщині померли 8 людей.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Минулої доби від коронавірусу одужали 110 хворих на Донеччині.

Станом на ранок 3 січня в Україні зафіксували 1 804 нових хворих на COVID-19, серед яких 97 дітей та 24 медиків. Жодної людини не було ушпиталено.

Що відомо

  • Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
  • 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
  • МОЗ вирішило посилити протиепідемічні вимоги до проведення масових новорічно-різдвяних заходів, щоб не спровокували збільшення кількості хворих на COVID-19.
  • Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.

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