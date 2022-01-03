Закарпатця засудили до одного року позбавлення волі, через скидання менори у річку в Ужгороді, 5 грудня. Про це повідомили на сайті Jewishnews, із посиланням на вирок судді. Водночас, чоловіка звільнили від відбування покарання та призначили випробувальний термін.

Чоловіка засудили за розпалювання релігійної ворожнечі (ч.1 ст.161 ККУ). Відповідальність за таке порушення — штраф від 3 400 грн до 8 500 грн, або позбавлення волі на строк до п'яти років.

В Ужгородському міськрайонному суді чоловіка засудили до одного року позбавлення волі, однак, через повне визнання вини закарпатця, його звільнили від покарання та призначили один рік випробувального терміну.

"Засуджений повинен періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання", — йдеться у вироку судді.

Що відомо:

Менору, яку встановили до єврейського свята Хануки біля будівлі обласної філармонії, 5 грудня виявили в річці;

5 грудня у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Хуліганство" (ч.1 ст.296 ККУ). Однак, згодом справу перекваліфікували на "Розпалювання релігійної ворожнечі" (ч.1 ст.161 ККУ);

Менору, яку витягли з води, за словами рабина Менахема Менделя Вільгельма, відновлять й використають для свята Хануки в наступному році.

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