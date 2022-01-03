За добу на Дніпропетровщині підтвердили 92 нові випадки коронавірусу

За минулу добу, 2 січня, на Дніпропетровщині підтвердили 92 нові випадки коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померли четверо людей. Ще 156 жителів області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 242 419 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Подолали хворобу 229 994 мешканці області. Померла 8 850 людина.

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