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За добу на Дніпропетровщині підтвердили 92 нові випадки коронавірусу
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За добу на Дніпропетровщині підтвердили 92 нові випадки коронавірусу

Офiцiйно
Юлія Підгола
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За добу на Дніпропетровщині підтвердили 92 нові випадки коронавірусу Фото: УНІАН

За минулу добу, 2 січня, на Дніпропетровщині підтвердили 92 нові випадки коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померли четверо людей. Ще 156 жителів області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 242 419 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Подолали хворобу 229 994 мешканці області. Померла 8 850 людина.

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