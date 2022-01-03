104 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

2 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 104 випадки інфікування СOVID-19. В Україні 1 804 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 2 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 4 більше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
- Гадяч – 2296 (+3);
- Кобеляцький – 2670 (+1);
- Кременчук – 17930 (+25);
- Кременчуцький – 2515 (+1);
- Лубенський – 1712 (+1);
- Лубни – 5603 (+8);
- Миргород – 4607 (+1);
- Новосанжарський – 1975 (+29);
- Пирятинський – 2457 (+5);
- Полтава – 47507 (+19);
- Полтавський – 7232 (+11).
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 140 588 людей. Одужали за увесь час 131 645 людей, а летальних випадків — 3 748 (7 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 5 195 жителів регіону.
Що відомо:
- На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
- 9 грудня понад 300 наборів для ПЛР-досліджень привезли у Полтаву.