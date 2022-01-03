104 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

2 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 104 випадки інфікування СOVID-19. В Україні 1 804 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 2 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 4 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Гадяч – 2296 (+3);

Кобеляцький – 2670 (+1);

Кременчук – 17930 (+25);

Кременчуцький – 2515 (+1);

Лубенський – 1712 (+1);

Лубни – 5603 (+8);

Миргород – 4607 (+1);

Новосанжарський – 1975 (+29);

Пирятинський – 2457 (+5);

Полтава – 47507 (+19);

Полтавський – 7232 (+11).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 140 588 людей. Одужали за увесь час 131 645 людей, а летальних випадків — 3 748 (7 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 5 195 жителів регіону.

Що відомо: