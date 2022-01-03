У ніч проти третього січня, близько 00:30, на вулиці Генерала Карпенка сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів BMW та Hyundai. Після зіткнення BMW в'їхав у дерево. Загинули двоє людей.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Нацполіції в Миколаївській області Інна Парфенова.

За словами Інни Парфенової, у результаті ДТП 38-річний водій та 32-річна пасажирка BMW від отриманих травм загинули на місці події.

Ще одну пасажирку, жінку 38-ми років, доставили до лікарні. Кореспонденти Суспільного зателефонували до лікарні, де ймовірно перебуває жінка, її стан не коментують.

Водій та пасажир Hyundai не постраждали.

Фото: Національна поліція в Миколаївській області Водій та пасажир Hyundai не постраждали

Слідчі кваліфікували подію за ознаками частини третьої статті 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.