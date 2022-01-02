Перемога українця у першому бою року та завершення кар'єри українського чемпіона світу з дзюдо — Суспільне Спорт зібрало найважливіші події тижня.

Захисник збірної України Віталій Миколенко перейшов з "Динамо" в англійський клуб "Евертон".

Український скелетоніст Владислав Гераскевич показав найкращий результат у кар'єрі на етапі Кубка світу.

Українські шахістки Анна та Марія Музичук відібралися на Турнір претенденток, переможниця якого боротиметься за звання чемпіонки світу.

Перший український чемпіон світу з дзюдо Георгій Зантарая завершив кар'єру.

Український боксер Віктор Вихрист здобув перемогу в першому бою 2022 року.

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