З 25 грудня жителі Торецька через аварію на водогоні у "сірій" зоні залишились без централізованого постачання. 31 грудня ремонтні роботи на водогоні були завершені. Але наразі до міста надходить лише половина від необхідного об'єму води.

Про це повідомляє пресслужба Торецької військово-цивільної адміністрації.

"По закінченню ремонтних робіт на водогоні Горлівка-Торецьк до міста наразі надходить 7200 куб.м води. Для прокачки всіх районів міста необхідно 14000 куб.м води. На жаль, усунення раніше виявлених поривів не дало бажаних результатів, тож, ймовірно, існують ще пориви у сірій зоні", — йдеться у повідомленні.

Наразі КП "Компанія Вода Донбасу" подала заявку для отримання дозволу на обстеження водогону та проведення ремонтних робіт у "сірій зоні".

Графік подачі води:

2 січня 2022 року ввечері прокачуватимуть воду у центральну частину міста, смт Північне та Залізне;

3 січня 2022 року вранці прокачуватимуть воду у центральну частину міста, смт Північне та Залізне, ввечері — у забалочну частину міста;

4 січня 2022 року вранці прокачуватимуть воду у забалочну частину міста, ввечері у центральну частину міста, смт Північне та Залізне;

Підвіз та роздача води:

3 січня 2022 року о 10:30 — район "Шахта 12", вул. Братська, біля магазину "Водолій";

о 10:30 — вулиці Квіткова, Тимірязєва, Мира, район РМЗ.

Що відомо

30 грудня о 13:00 на водогоні "Горлівка-Торецьк" у сірій зоні розпочали ремонтні роботи. Через це у Торецьку повністю зупинили постачання води.

З 25 грудня жителі Торецька залишаються без централізованого водопостачання, через аварію на водогоні "Горлівка-Донецьк" у сірій зоні.

27 грудня у Торецьку оголосили надзвичайну ситуацію через аварію на водогоні "Горлівка-Донецьк". Водопостачання у місті буде здійснюватись за розкладом.

Комунальне підприємство Компанія "Вода Донбасу" — єдиний постачальник води в регіоні. Підприємство забезпечує водою та надає послуги з водовідведення жителям 289 населених пунктів Донецької області (це близько 3,9 млн осіб).

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