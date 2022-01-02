Сильний сніг та хуртовину прогнозують синоптики на Сумщині

У Сумах та в Сумській області 3 січня очікується ускладнення погодних умов. Сумський гідрометцентр прогнозує сильний сніг та хуртовину.

Вночі очікується значний сніг, хуртовина, вранці та в першій половині дня ожеледь, йдеться в повідомленні гідрометцентру. Протягом доби також очікуються пориви південно-західного вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі -6..-11°, вдень -1..+4°.

За інформацією ДСНС, вночі 3 січня у північних, центральних та східних областях на дорогах ожеледиця, у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях — значний сніг та хуртовини.

У Києві та Київській області вночі на дорогах ожеледиця, протягом доби пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

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