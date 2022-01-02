Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології на 3 січня 2022 року оголосив попередження про складні погодні умови. Про це мовиться в повідомленні на сайті управління ДСНС в області.

3 січня вранці та вдень у місті Дніпрі та в області очікують поривів північно-західного вітру 15-20 м/с. На дорогах – ожеледиця. Рівень небезпечності 1 (жовтий).

Температура повітря по області вдень 1-6 °C тепла. По місту вдень 2-4 °C тепла.

4 січня очікують хмарної погоди. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі від 2 °C морозу до 3 °C тепла, вдень 1-6 °C тепла.

Що відомо

2020 рік був найтеплішим за всю історію спостережень в Європі, а останні шість років – найспекотнішими у всьому світі.

Середня температура у Києві у вересні була нижча за кліматичну норму останніх тридцяти років.

Учені з Метеорологічного бюро Великої Британії прогнозують, що у 2021 році у всьому світі стане прохолодніше. Утім, він все одно залишиться одним з шести найтепліших років.

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