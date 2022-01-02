Якою буде погода протягом тижня на Миколаївщині

На Миколаївщині з 3 по 9 січня 2022 року очікується хмарна погода, дощ та плюсова температура вдень.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Вдень температура повітря триматиметься вище нуля — 5 січня та 6 січня до +10. У ці ж дні, за прогнозами синоптиків, не очікується опадів. В інші дня тижня можливий дощ, мінлива хмарність.

Вітер змінних напрямків, 3-7 метрів за секунду, у поривах можливе пришвидшення до 10-12 метрів за секунду.

Коливання атмосферного тиску будуть незначними — 751-760 міліметрів ртутного стовпчика. До 767 мл рт.ст. може підвищитися атмосферний тиск у п’ятницю та суботу.

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