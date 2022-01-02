За 400 млн грн: Національний банк України продав в Одесі 16-поверхову будівлю

Національний банк України обрав переможця аукціону, на якому продавали 16-поверховий офіс в Одесі. Про це повідомили в системі "Прозорро.Продажі".

Будівлю побудували у 2004 році на проспекті Гагаріна, 12а. На території розташований великий паркінг та безліч офісів різних підприємств. Загальна площа бізнес-центру – 12,1 тис. кв. м. Раніше в приміщеннях споруди розміщувався "Імексбанк".

Прозорро.Продажі Національний банк України продав в Одесі 16-поверхову будівлю

Торги відбулися 31 грудня. В них взяли участь п'ять фірм. Стартова ціна лоту становила 251 млн 479 тис. грн. Найбільше запропонував ТОВ "Білогві" – 400 млн грн.

На сайті сервісу YouControl зазначено, що бенефіціаром фірми є Олександр Бойко, який також володіє дорожньою компанією "Автомагістраль-Південь". ТОВ "Білогві" утворили в 2000 році.

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