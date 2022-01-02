Де сфотографуватися на згадку: новорічні фотозони в Дніпрі

Перші новорічні дні – пора для того, щоб провести час в колі близьких людей, помилуватися святковою ілюмінацією, сфотографуватися на згадку. Суспільне Дніпро розповідає про кілька новорічних локацій та фотозон, які є в місті.
У центрі Дніпра можна сфотографуватися біля головної новорічної ялинки міста, там же діє новорічне ярмаркове містечко. На створення цієї локації пішло, за різними даними, від 9 мільйонів до 12,5 мільйона гривень з міського бюджету.
Центральні вулиці Дніпра цього року також в ілюмінації. Ось так виглядає вулиця Воскресенська
Парк Прибережний на житловому масиві Перемога – ще одна локація для новорічних фотосесій. Тут цього Нового року стоїть 26-метрова штучна ялинка, якою в минулі роки прикрашали центр міста.
Є велика фігура Санта Клауса з вмонтованим «стільчиком» для сидіння
Альтанка у вигляді новорічної кульки
І кілька фотозон з казковими персонажами
Парк увечері
На лівому березі Дніпра кореспонденти Суспільного побачили фотозону з оленями й написом «2022»
Що відомо
- Головна ялинка в Дніпрі – одна з найдорожчих в Україні. Раніше в системі закупівель Прозорро йшлося про те, що 20-метрове дерево з прикрасами коштувало місту 9 мільйонів гривень.
- Раніше Суспільне повідомляло про те, що громадська організація "ЧЕСНО" опублікувала дослідження, в якому зазначено, що Одеса та Запоріжжя витратили на організацію новорічних свят найбільше серед усіх обласних центрів України.
- Місцева влада Запоріжжя виділила 10,5 мільйона гривень, Одеси – 12,7 мільйона.
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