Де сфотографуватися на згадку: новорічні фотозони в Дніпрі

Перші новорічні дні – пора для того, щоб провести час в колі близьких людей, помилуватися святковою ілюмінацією, сфотографуватися на згадку. Суспільне Дніпро розповідає про кілька новорічних локацій та фотозон, які є в місті.

У центрі Дніпра можна сфотографуватися біля головної новорічної ялинки міста, там же діє новорічне ярмаркове містечко. На створення цієї локації пішло, за різними даними, від 9 мільйонів до 12,5 мільйона гривень з міського бюджету.

Суспільне Дніпро Ялинка в центрі Дніпра

Суспільне Дніпро Фотозона біля ялинки

Центральні вулиці Дніпра цього року також в ілюмінації. Ось так виглядає вулиця Воскресенська

Суспільне Дніпро Ілюмінація на вулиці Воскресенській

Суспільне Дніпро

Парк Прибережний на житловому масиві Перемога – ще одна локація для новорічних фотосесій. Тут цього Нового року стоїть 26-метрова штучна ялинка, якою в минулі роки прикрашали центр міста.

Суспільне Дніпро Ялинка в парку Прибережному

Суспільне Дніпро Ялинка зблизька

Є велика фігура Санта Клауса з вмонтованим «стільчиком» для сидіння

Санта Клаус в парку Прибережному

Альтанка у вигляді новорічної кульки

Суспільне Дніпро

І кілька фотозон з казковими персонажами

Суспільне Дніпро

Суспільне Дніпро Фігура янгола

Парк увечері

Суспільне Дніпро

На лівому березі Дніпра кореспонденти Суспільного побачили фотозону з оленями й написом «2022»

Суспільне Дніпро

Суспільне Дніпро

Що відомо

Головна ялинка в Дніпрі – одна з найдорожчих в Україні. Раніше в системі закупівель Прозорро йшлося про те, що 20-метрове дерево з прикрасами коштувало місту 9 мільйонів гривень.

Раніше Суспільне повідомляло про те, що громадська організація "ЧЕСНО" опублікувала дослідження, в якому зазначено, що Одеса та Запоріжжя витратили на організацію новорічних свят найбільше серед усіх обласних центрів України.

Місцева влада Запоріжжя виділила 10,5 мільйона гривень, Одеси – 12,7 мільйона.

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