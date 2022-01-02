3 січня на Донеччині очікується погіршення погодних умов. Це пов'язано з активним циклоном, який насувається з північного заходу.

Про це повідомляє Донецький регіональний центр з гідрометеорології.

"Мокрий сніг, місцями хуртовина, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, сніговий накат, погіршення видимості в тумані – 200-500 м, вітер південно-західний, 9-14 м/с, місцями 15-20 м/с", — йдеться у повідомленні.

Температура повітря коливатиметься від 9 до 14° морозу на півночі області, на півдні області — від 2 до 7° морозу.

Як додали у регіональному центрі з гідрометеорології, така погода відповідає I рівню небезпечності (колір жовтий)

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