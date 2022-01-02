Миколаївські поліцейські розшукують безвісти зниклого чоловіка

Правоохоронці розшукують Віктора Володимировича Анісімова 1988 року народження, який 1 січня пішов з дому по вулиці Крилова та не повернувся. Чоловік має розлади здоров’я.

Про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції в Миколаївській області.

Станом на 16:30 2 січня його місцеперебування чоловіка невідоме.

Прикмети: зріст 166 см, худорлявої статури.

Фото Національної поліції Віктор Анісімов

Був одягнений у чорну дублянку та шапку, гумові чоботи, спортивні штани сірого кольору.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцеперебування чоловіка або надати іншу інформацію, повідомити до Миколаївського районного управління за адресою: м. Миколаїв, вул. Біла, 44, тел. (0512) 53-13-31, (0512) 40-94-89, 102.

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