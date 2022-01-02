На Івано-Франківщині прогнозують підйом води у річках

Через відлигу та опади на Івано-Франківщині у ріках басейну Дністра і Прута прогнозують підвищення рівнів води. Про це повідомляють на Facebook-сторінці Дністровського басейнового управління водних ресурсів.

Як йдеться у дописі, максимальний підйом води працівники Дністровського БУВРу зафіксували на Дністрі — 111 см. До виходу на заплаву залишається 2,6 м. Найближче до заплави наблизилася річка Ворона — за добу вода піднялася на 60 см, а до виходу на заплаву залишилося 80 см. Річка Бистриця Надвірнянська за добу піднялася на 62 см. До виходу на заплаву залишається 1,5 м.

"За повідомленням Івано-Франківського обласного гідрометцентру очікується продовження підйому рівнів води над рівнями, які встановили вранці 2 січня. 2 та 3 січня на річці Ворона біля міста Тисмениця підйом — на 1 м-1,5 м, можливий вихід води на заплаву (жовтий рівень небезпеки)", — йдеться у повідомленні.

З 2 до 4 січня в Дністрі поблизу Галича вода може піднятися на 0,5-1 м, а від села Нижнів Тлумацької територіальної громади до Заліщиків Тернопільської області — на 1,5-2 м. Негативних наслідків синоптики не прогнозують.

З 2 до 4 січня на Івано-Франківщині оголосили штормове попередження.

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