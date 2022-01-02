У Вінниці проведуть новорічний велопарад

Вінничан та гостей міста запрошують на новорічний велопробіг. Пройде такий 3 січня. Це буде дванадцятий заїзд. Про це нам розповів співорганізатор заходу Олександр Царевський.

Організатори, а це "Критична маса Вінниця", "Клюб рандоннерів Святий Матраце" та ГО "Вінниця мобільна", на учасників чекатимуть об 11:30 на Майдані Незалежності. З собою, окрім двоколісного, обов'язково треба мати атрибут Діда Мороза, Санта Клауса або св. Миколая чи Снігурки. Можна також просто прикрасити свій велосипед. Це все оцінять організатори та у кількох номінаціях оберуть переможців.

Маршрут руху буде такий: Майдан Незалежності – Європейські площа – Грушевського – Центральний парк ім.Леонтовича – пл. В.Стуса ("Книжка") – Урожай – Келецька – Космонавтів – Хмельницького шосе – Центральний парк – Грушевського – Європейські площа – Майдан Незалежності.

Якщо ж погода буде несприятливою, то захід перенесуть на іншу дату, кажуть організатори.

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