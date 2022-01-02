Синоптики прогнозують коливання температури і тиску через циклон, що йде на Харківщину з країн Балтії. З 3 січня у регіоні — "жовтий" рівень небезпеки: очікують хуртовини, снігові замети, на дрогах — ожеледицю.

Про погіршення погоди повідомили у Харківському гідрометцентрі 2 січня.

"Внаслідок проходження активного "пірнаючого" циклону з країн Балтії, 3 січня, в понеділок, на Харківщині відбудеться ускладнення погодних умов, а також відчутні коливання температури повітря і атмосферного тиску", — йдеться у повідомленні.

Прогнозують хмарну погоду, вночі сніжитиме, вдень — сніг, що змінюватиметься дощем та мрякою. Очікують на хуртовину та снігові замети, на дорогах — ожеледицю. Температура повітря вночі -10°C... -15°C, вдень 0°C...+5°C.

Що відомо