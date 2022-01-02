Протягом 2022 року Міністерство охорони здоров'я у співробітництві із запорізькою компанією "Мотор Січ" реалізовуватимуть експериментальний проєкт аеромедичної евакуації пацієнтів в Запорізькій області.

Про це йдеться у постанові Кабінету України від 29 грудня 2021 року.

"Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров’я щодо реалізації експериментального проєкту з аеромедичної евакуації в Запорізькій області за участю авіакомпанії публічного акціонерного товариства “Мотор Січ", – зазначається в документі.

Реалізовуватиметься експериментальний проєкт з 1 лютого до 31 грудня 2022 року. Забезпечують реалізацію Запорізька облдержадміністрація та Запорізька обласна рада.

Як раніше повідомляло Суспільне, у Запорізькій обласній клінічній лікарні презентували гелікоптер для порятунку тяжко хворих пацієнтів. Модифікацію Мі-2МСБ медичний заклад отримав у користування від компанії “Мотор Січ”.

За словами голоси Запорізької ОДА Олександра Старуха, протягом року опрацьовуватимуть регіональну програму фінансування запорізької санавіації. Згодом, за його словами, будуть розроблені пропозиції щодо впровадження державної програми.

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