Ішов до Румунії: на Закарпатті затримали громадянина Афганістану без документів

Прикордонники служби "Солотвино" на околиці селища Солотвино затримали 1 січня чоловіка без документів, який намагався потрапити до Румунії. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Західне регіональне відділення Держприкордонслужби України.

"Інформацію про ймовірне порушення кордону прикордонники отримали завчасно від офіцерів оперативно-розшукового відділу загону, — йдеться в повідомленні. — Було організовано пошукові заходи, у результаті яких на околиці Солотвина затримали чоловіка без документів. Затриманий повідомив, що є громадянином Афганістану".

Іноземця доставили до прикордонного підрозділу. Наразі прикордонники встановлюють коло осіб причетних до організації незаконної подорожі нелегала.

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