У Комунарському районі Запоріжжя збудують льодову арену

У Запоріжжі на 2022 рік заплановане будівництво льодової арени. Наразі вже вирішене питання щодо переведення земельної ділянки з державної до комунальної власності міста.

Про це повідомила начальниця Управління молоді, фізичної культури та спорту ОДА Наталія Власова.

Звести арену на 750 глядацьких місць планують в рамках національної програми розвитку хокею у Комунарському районі.

Після того, як завершиться оформлення потрібної документації, розпочнуть геодезичні дослідження та розробку проєктної документації. Використовувати її планують для розвитку таких напрямків спорту, як хокей та фігурне катання, а також як місце дозвілля містян.

В облдержадміністрації кажуть, що розраховують звести арену протягом року, подібно до приклада будівництва льодової арени в Мелітополі.

Як раніше повідомляло Суспільне, у Мелітополі відкрили спортивний комплекс з льодовою ареною. Будівництво розпочалось у червні 2021 року. Тепер цей об'єкт увійде до переліку “25 спортивних магнітів” країни.

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