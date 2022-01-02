У селищі Олександрівка Кропивницького району рятувальники дістали жінку, яка впала в каналізаційний колектор. Про це Суспільному розповіла речниця служби з надзвичайних ситуацій в області Оксана Мачак.
Пресслужба ДСНС Кіровоградщини
Повідомлення рятувальники отримали о 08:09. Каналізаційний колектор розміщений на вулиці Незалежності. Жінка – 1951-го року народження. Щоб її дістати, використовували мотузку та драбину.
Журналісти Суспільного намагаються додзвонитися в Олександрівську лікарню, щоб дізнатися про стан жінки.
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