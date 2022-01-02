Для новорічного столу в Україні не було характерним готувати салат олів'є, ця традиція почала зароджуватися в другій половині 20-го століття. Суттєву роль в цьому відіграла політика кулінарної уніфікації Радянського союзу.

Про це в етері програми "Між нами" на Українському радіо Запоріжжя розповів голова правління Запорізького наукового товариства ім. Якова Новицького Сергія Білівненка.

За словами історика, у Радянському союзі для святкування Нового року був невеликий набір продуктів, до того ж їх було важко дістати. В українських традиціях більш популярним був салат "Вінегрет" спочатку. Мандарини, салати "Олів’є", "Оселедець під шубою" та шампанське потрапили на новорічний стіл українців у другій половині 20-го століття. Зокрема, після того, як їх почали показувати в радянських кінофільмах.

"Зародилася ця традиція із ресторанного, калькували теж "Олів’є", це ресторанне блюдо Санкт-петербурзьке. Як ми знаємо, ніякої вареної ковбаси там не було, картоплі не було, майонез був ручної роботи, а не Провансаль, який в баночці по 200 грамів купувався в Радянському союзі".

На питання, чому ці атрибути досі залишаються актуальними для новорічного столу, Сергій Білівненко пояснює:

"Традиціоналізм він присутній, і те, що ми їмо – воно закладається з дитинства. Нам відповідно є те смачно, що ми споживаємо. А ще ми традиційно копіюємо поведінку своїх батьків".

Якщо говорити глобальніше, то проблема полягає в тому, що українська кухня (зокрема і регіональна) тривалий час не розвивалася, адже була під гнітом спочатку російських традицій, а потім, у часи Радянського Союзу, зазнала уніфікації. Про це Сергій Білівненко більше розповідає в історично-кулінарному шоу "Запорожжя на смак":

"У Радянському Союзі було держзамовлення на вирощування певних продуктів. Ось такі, такі й такі продукти вирощують. З них роблять таке, таке й таке. І все. З іншого боку – реальність сувора. А в суворій реальності з урбанізацією можна було приготувати страви лише із певного набору продуктів, які були. Була картопля, була капуста, була морква, було якесь таке-сяке м’ясо – отримали борщ".

Як зазначає історик, Радянський союз – це була уніфікаторська держава. Прямих наказів знищувати ту чи іншу кухню не було, але існувала мода, існувала культура, яка запроваджувалася непрямими методами:

Фото з історично-кулінарного шоу "Запорожжя на смак" Історик Сергій Білівненко розповів про традицію готувати олів'є та кулінарну уніфікацію

"Уніфікація – з одного боку, переселення – з іншого: тобто українці приїжджали в інший регіон, Зелений Клин чи ще якийсь регіон, Кубань тільки найближчий. А там інша специфіка господарювання, продукти. І в нас з’являються замість вареників – пельмені, які ж зараз більше, ніж вареники споживають", – каже історик.