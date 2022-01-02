Громадська організація Опора спільно з комітетом з питань місцевого самоврядування готує законопроєкт про проведення виборів у громадах, де призначені військово-цивільні адміністрації.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

Наразі ініціативна група розробила 14 змін до закону про військово-цивільні адміністрації. Вони мають спростити порядок приватизації земельних ділянок та житла. Досі такого права люди, які проживають на територіях, підпорядкованих ВЦА, не мають.

Зі створенням ВЦА у Вугледарі міська рада втратила повноваження, а Юрій — гроші

Житель Вугледара Юрій Каукалов має у власності будівлю. Документи на приватизацію землі під нею збирав з 2014 року. У 2021 році отримав всі папери, але приватизувати ділянку не встиг. У Вугледарі у лютому 2021 року була створена військово-цивільна адміністрація, міська рада втратила свої повноваження, а Юрій — гроші.

"Коли були готові всі документи й залишилося тільки переоформити у нотаріуса, прийшов наказ президента Зеленського призначити у нас Новікова (керівник Вугледарської військово-цивільної адміністрації – ред.). Зняли нашого Сілича (міський голова Вугледару – ред.). Те, що підписали депутати дозвіл на приватизацію землі, воно все перестало діяти одночасно, наклався на все мораторій, я сплатив внесок початковий, понад 100 тисяч і виходить ні землю не повернути, ні землю приватизувати", — розказує Каукалов.

Вугледарська ВЦА була створена в лютому цього року, тут проживає майже 20 тисяч людей. Голову призначили 23 листопада 2021 року, до цього повноваження голови міської ради та депутатів зберігалися.

Як повідомив юрист Олександр Магдаліц, повноваження органів місцевого самоврядування припиняються як тільки призначається голова військово-цивільної адміністрації.

Жителька Красногорівки не може отримати компенсацію за зрйноване війною житло

У Мар'їнській громаді, до якої входить Красногорівка, проживає понад 30 тисяч людей. Військово-цивільну адміністрацію тут створили у2015 року.

Будинок, в якому знаходиться квартира Людмили Валеської, був зруйнований обстрілами у 2014 році. Компенсацію отримати жінка не може, бо квартира не приватизована.

"Потім 2014 рік почалася війна, яка приватизація, куди що як. Акти, квитанції з платежів, все воно в мене є, все зафіксовано і в ЖКО воно є", — розказує жителька Красногорівки Людмила Валеська.

Грошова компенсація за зруйноване житло надається лише власникам. Отримати право на власність не дозволяє закон про ВЦА. Цей орган вважається тимчасовим, пояснює юрист Олександр Магдаліц. Він один з авторів тексту змін до закону.

"Приватизація житла, яке знаходиться у державній або комунальній власності, гуртожитки або соціальне житло неможлива без змін до закону про ВЦА. Тобто на сьогодні такі люди не можуть мати відповідних прав на житло, яке зруйноване", —пояснює юрист.

Зміни до закону мають вирішити питання не лише проведення виборів у 18 громадах Донеччини та Луганщини

У законі про ВЦА хочуть прописати 14 нових пунктів. Вони мають спростити порядок приватизації майна.

"Зміни стосуються земельних питань,надання в оренду земельних ділянок, надання земельних ділянок під власними будинками та гаражами, архітектурні та комунальні питання, щоб людина могла приватизувати житло чи квартиру яка їй належить по всім документам та впливу громадськості до прийняття рішень", — розказав співавтор проєкту змін до закону про ВЦА Олександр Магдаліц.

Військово-цивільні адміністрації утворюються там, де не було місцевих виборів або місцеві органи влади не виконують своїхповноважень. Зараз ВЦА створені в 11 громадах Донеччини та 8 громадах Луганщини. Їх повноваження припиняться після проведення місцевих виборів. І вони ж вирішують чи безпечно ці вибори проводити. Громадська організація “Опора” разом з комітетом з питань місцевого самоврядування готує законопроєкт. В ньому планують чітко прописати, коли вибори проводити небезпечно, і прибрати конфлікт інтересів.

"Ми хочемо, щоб на рівні закону був чіткий перелік вимог,висновків щодо непроведення виборів через безпекові ризики. Зараз таких вимог й критеріїв в законі немає. Ми хочемо,щоб той орган, який робить висновок про неможливість проведення виборів, не мав конфлікту інтересів", — розказав представник "Опори" Олександр Клюжев.

Законопроєкт про проведення виборів ще дописують автори. Текст змін до закону про Військово-цивільні адміністрації вже місяць на узгодженні в комітетах Верховної Ради.

Юрій з Вугледару боїться, що вирішення його питання може затягнутись на роки. Впродовж цього часу він не зможе, а ні продати своє майно, а ні переїхати в інше місце.

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