У Харкові поліція розшукала трирічну дитину, яку мати лишила на прогулянці

У Харкові поліцейські розшукали трирічну дівчинку, яку мати під час прогулянки залишила на іншого чоловіка. Сама ж повернулася додому.

До правоохоронців 1 січня о 17:30 зателефонувала бабуся дитини, повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

"Бабуся розповіла, що її донька пішла на прогулянку із дівчинкою, але повернулась додому сама. На запитання, де знаходиться маленька дитина, та повідомила, що залишила її знайомому", — повідомили правоохоронці.

Дитину шукали усім особовим складом управління поліції Московського району з черговими патрульними. Дівчинку знайшли менш ніж за дві години біля станції метро "Студентська". Вона була з 40-річним чоловіком, який розшукував матір, повідомили поліцейські.

Дитину передали медикам, мати ж можуть притягнути до адміністративної відповідальності та виписати штраф за невиконання батьківських обов'язків.