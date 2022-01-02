COVID-19 на Запоріжжі: 48 людей захворіли та 15 одужали

За минулу добу, 2 січня, в Запорізькій області виявили 48 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, померли шестеро хворих із підтвердженим діагнозом COVID-19, одужали 15 мешканців регіону.

Про це повідомляє Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Як повідомляють у центрі, всього за останню добу лабораторно обстежили 174 мешканці області. Нині в регіоні продовжує лікуватися 1 743 хворих.

Протягом всього періоду пандемії в області на коронавірусну хворобу захворіли 182 398 мешканців, з них одужали 175 377, загальна кількість померлих – 5 275.

Нагадуємо, що мешканці області можуть звертатися на гарячу лінію STOPCOVID19 на Запоріжжі:

15-45 – цілодобова урядова лінія

1 800 503 508 – гаряча лінія Запорізького обласного контактного центру

707 26 81 – цілодобова лінія лабораторного центру

2 800 60 20 19 – цілодобовий всеукраїнський контакт-центр МОЗ з протидії поширенню COVID-19.

Що відомо

Карантинні обмеження для всіх рівнів епідемічної небезпеки оновили в Україні. Відвідувати громадські місця у "жовтій зоні" епідемічної небезпеки можна тільки щепленим хоча б однією дозою вакцини від Covid-19, або з негативним ПЛР-тестом чи сертифікатом про одужання.

Щоб отримати “тисячу гривень за вакцинацію” ще цього року, потрібно оформити заявку до 29 грудня включно.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що епідситуація в Україні значно краща, ніж в інших європейських країнах. Він підкреслив, що наразі у "червоній" зоні залишаються тільки дві області — Запорізька та Волинська.

Люди, в яких виявили штам коронавірусу "Омікрон", у середньому мають на 50-70% менший ризик бути ушпиталеними через ускладнення COVID-19, ніж "Дельтою".

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