На Рівненщині за перший день 2022 року, 1 січня, лабораторно підтвердили 54 нові випадки інфікування COVID-19. Про це інформує оперативний штаб при ОДА 2 січня. Від ускладнень померли троє хворих.

Протягом доби провели 368 ПЛР і 35 досліджень швидкими тестами. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від дев'яти місяців до 88 років:

Рівненський район – 23 (м. Рівне – 11);

– 23 (м. Рівне – 11); Дубенський район – 15 (м. Дубно – 7);

– 15 (м. Дубно – 7); Сарненський район – 14 (м. Сарни – 6);

– 14 (м. Сарни – 6); Вараський район – 2 (м. Вараш – 0).

За добу одужали дев'ятеро людей. Загалом коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 123 787 людей (3 674 538 – в Україні).

На Рівненщині від початку пандемії зареєстрували 2 272 смерті від ускладнень хвороби (96 187 – в Україні). За минулу добу померли: 63-річна жителька м. Вараш, 68-річна жителька с. Майків Рівненського району та 88-річна рівнянка.

Станом на 1 січня, за офіційними даними, в області є 1 577 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 19,2%, напередодні цей показник становив 19%.

Добова динаміка COVID-підтверджень у січні: 1 січня – 54.

В Україні за добу підтвердили 1 863 нові випадки COVID-19, 98 людей померли.

За даними РНБО, оновленими 1 січня, кількість вакци­нованих однією дозою на Рівненщині становила 370 531 людина, це 32,39% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 368 449 людей, це 32,21%.

Що відомо

Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року.

Всесвітня організація охорони здоров’я попередила про зростання темпів поширення штаму COVID-19 "Омікрон".

Науковці з’ясували, що штам "Омікрон" здатний розмножуватись у тканинах бронхів у 70 разів швидше, ніж вихідний варіант вірусу та штам "Дельта", однак демонструє повільнішу швидкість реплікації у легенях.

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