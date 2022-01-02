Сьогодні в Одеській області оголосили штормове попередження

Сьогодні, 2 січня, в Одесі та області прогнозують потенційно небезпечні погодні умови. Про це повідомили в пресслужбі міської ради.

Через сильні пориви вітру – до 15-17 м/с – в регіоні оголосили штормове попередження. У місті буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви, 15-17 м/с. Температура вночі та вдень 1-3°С тепла.

В Одеській області прогнозують ожеледицю. Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 1-6° С тепла.

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